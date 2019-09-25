أحرزنا اللقب الممتاز بفضل الخبرة وحيوية العناصر الواعدة

مدرب فتيات سيروان الجديد لكرة الصالات عباس فرج:

حاوره ـ سمير خليل:

للمرة الاولى يحصل فريق من السليمانية على لقب بطولة كروية نسوية ،فتيات نادي سيروان الجديد يحملن بثقة درع الدوري الممتاز لكرة الصالات للنساء لموسم 2019 بعد منافسة مثيرة استمرت طوال شهور بين عشرة اندية من محافظات اقليم كردستان ،هذا الانجاز الفريد تحقق بتعاون وتكاتف الجميع في نادي سيروان الجديد لكن ربان سفينة هذا الانجاز كان المدرب الشاب عباس فرج نجف الذي ضيفته رياضة «الصباح الجديد» ليتحدث عن مسيرة نادي سيروان الجديد وحصوله على اللقب.

يقول الكابتن فرج :طفرة نوعية كبيرة بالنسبة لي بصورة خاصة لان هذا اللقب هو اول لقب نسوي يحصل عليه فريق من محافظة السليمانية وأول درع نسوي في الدوري الممتاز يدخل المحافظة، انا أول مدرب يحصل على هذا اللقب لسنتين متتاليتين في محافظتين مختلفتين حيث احرزت اللقب الموسم المنصرم مع نادي فتاة اربيل وهذه السنة مع فريق من السليمانية لهذا عدّ هذا الانجـاز اكبـر انجاز في حياتـي خاصـة بالإضافـة الـى انني للسنة الثالثة على التوالي ارتقـي الى المباراة النهائيـة مع ثلاثـة فـرق دربتهـا في ثلاث مشاركات بالدوري الكردستاني.