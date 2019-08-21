أصالة تكشف “مبقاش سر”

الصباح الجديد – وكالات:

تستعد المطربة أصالة لطرح أغنية جديدة من ضمن ألبومها الجديد “في قربك”، خلال الأيام القلية المقبلة، والأغنية تحمل عنوان “مبقاش سر” من كلمات امير طعيمه، والحان احمد زعيم.

وطرحت أصالة أغنيتها “نكتة بايخة” الأيام الماضية والتى حققت مليوني مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب، اذ نالت إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي، الذين اشادوا بتفاصيل الاغنية شعرا ولحنا وغناء.الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.

كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد “في قربك”، والذي تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر ان أصالة ظهرت مؤخرا ولأول مرة كممثلة في فيلم “ولاد رزق2” كضيفة شرف مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود ومن اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.