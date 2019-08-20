محادثات بين صندوق النقد والأرجنتين بسبب صدمة «البيزو»

الصباح الجديد ـ وكالات:

يجري صندوق النقد الدولي محادثات مستمرة مع الحكومة الأرجنتينية عقب الموجة البيعية التي ضربت الأسواق في دولة أميركا الجنوبية.

وفور أن كشفت نتائج تمهيدية عن تفوق كبير للمرشح اليساري ألبرتو فرنانديز على الرئيس الحالي موريسو ماكري في الانتخاباب الرئاسية المقبلة في تشرين الأول المقبل، تعرضت الأسواق الأرجنتينية لصدمة كبيرة إذ تهاوت العملة المحلية بأكثر من 15 بالمائة في أسبوع كما تراجـع سوق الأسهم بنحو 38 بالمائـة فـي جلسـة واحـدة.

وقال «جيري رايس» المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس الثلاثاء: «نحن نتابع عن قرب التطورات الجديدة في الأرجنتين ونجري محادثات مستمرة مع السلطات هناك الذين يعملون على تنفيذ خطط السياسة في ظل الموقف الصعب الذي تواجه البلاد».

وكانت حكومة ماكري تفاوضت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار وتعهدت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية من أجل منع تخلف البلاد عن سداد الديـون.

ومن جانبه ذكر المرشح المعارض «فرنانديز» أن الأرجنتين لن تستطيع سداد قرض صندوق النقد مشيراً إلى أنه يرغب في إعادة التفاوض على شروط القرض.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنسبة 1.5 بالمائة إلى 55.6375 بيزو.