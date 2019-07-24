رياض المسعودي: 42 قضية فساد كبيرة في الدولة مبالغها 300 مليار دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن تجاوز عدد قضايا الفساد الكبيرة في الدولة نحو 42 قضية تصل مبالغها لنحو 300 مليار دولار، مشيرا الى ان الكثير من رؤساء الكتل السياسية والوزراء السابقين متورطون في قضايا فساد.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اشار الى اتهام 11 وزيرا سابقا، فضلا عن عدد اخر من رؤساء الكتل ومناصب خاصة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من محاسبتهم”. وأضاف المسعودي، أن “هناك ثلاثة عوامل تشجع عبد المهدي الى عدم التراجع بمحاربة الفاسدين هي الصغوط الشعبية التي ترغب بمحاسبة حيتان الفساد، فضلا عن وجود ضغوط من قبل المعارضة النيابية المشكلة حديثا واخيرا من الكتل الداعمة له التي تحاول تبييض صفحتها من بعض الفاسدين ومحاسبة الجميع”.



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اورد في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، مساء امس الاول الثلاثاء، عن أوامر استقدام وجود بحق 11 وزيرا على خلفية قضايا فساد دون الكشف عن اسمائهم.

وكشف عبد المهدي ان مجموع القضايا الجزائية الخاصة بالنزاهة والمحالة الى المحاكمة 1267 قضية، لغاية تاريخ 15-6-2019، فيما وبلغ عدد المتهمين المحالين الى محكمة الموضوع 2200 من بينهم اربعة وزراء و 123 من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وبلغ عدد الاوامر الصادرة بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم 11 امرا لمجموع 11 وزيرا ، وبلغ عدد الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 87 صدر بحقهم 115 أمر استقدام.