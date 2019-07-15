العمل تشمل مرضى الثلاسيميا براتب المعين المتفرغ والصحة تعفيهم من رسوم المستشفيات

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، امس الاثنين، عن شمول مرضى (الثلاسيميا) براتب المعين المتفرغ ، واعفائهم من من رسوم المراجعات في المستشفيات

وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن وزارته “حصلت على موافقة وزارة الصحة والبيئة لاعفاء مرضى (الثلاسيميا) من رسوم المراجعات في المستشفيات، والذي تم خلال اطلاع لجنة الرصد الميداني بعد زيارتها لمستشفـى الكرامـة في بغداد ومحافظات: النجف الاشرف والبصرة وديالى ونينوى”.

وأضاف عبد الزمان:” تم التنسيق مع وزارة الصحة للاطلاع على احتياجات مرضى (الثلاسيميا) فيها من ادوية ومستلزمات طبية لهذه الشريحة، وتم التعاون ايضا مع شركة (كيماديا)”.

واشار إلى ان الوزارة “عملت على شمول هذه الشريحة من المرضى براتب المعين المتفرغ وفق قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اضافة الى فتح منفذ لها في المستشفى لشمولهم بالراتب المذكور”.