وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تصدير الخام “في كل الظروف”

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف إن الحظر النفطي الأميركي على إيران غير قانوني، مؤكداً أن “إيران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، جيرمي هانت، إذ قال ظريف إن الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما عارض فرض الحظر الأميركي خارج الحدود، “لا يمكنه أن يبادر هو نفسه إلى هكذا إجراء”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع قائلاً إن على “الحكومة البريطانية أن تتخذ التمهيدات اللازمة بسرعة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى الناقلة “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق من قبل السلطات البريطانية.

وكان قد صرّح وزير الخارجية البريطاني، من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، أن بلاده مستعدة لإطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، شرط أن تقدم إيران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا.

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في مطلع تموز الجاري، بعد أن قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا، وهو ما نفته طهران، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الموانئ السورية غير قادرة على استيعاب ناقلة بهذا الحجم.

في السياق، أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستطلق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، في حال قدمت إيران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا.



وقال هانت إنه أبلغ نظيره الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده مستعدة للبدء بعملية الإفراج عن ناقلة النفط «Grace 1» المحتجزة في جبل طارق، في حال قدمت طهران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا، وفقا لما نشره هانت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وتحدث الوزير البريطاني في سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر هاتفيا مع ظريف وأن الأخير قال له إن «إيران تريد أن تحل المشكلة ولا تسعى للتصعيد»، على حد تعبيره.

وكانت قد احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية مطلع تموز الجاري، إذ قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا وهو ما نفته طهران.

وأشار عراقجي، قبل أيام إلى أن ناقلة النفط لم تكن متجهة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الموانئ السورية غير قادرة على استيعاب ناقلة بهذا الحجم.

وهددت إيران في أعقاب احتجاز ناقلة النفط التابعة لها باحتجاز ناقلة بريطانية، في حال لم تفرج لندن عن ناقلة النفط المحتجزة، قبل أن تكشف بريطانيا عن محاولة إيرانية عبر 3 قوارب لإعاقة مرور ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز.