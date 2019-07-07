  • الأحد , 7 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فولكسفاغن تعيد “أسطورة 1962”

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متابعة الصباح الجديد:
كشفت شركة صناعة السيارات “فولكسفاغن” النقاب عن حافلتها القديمة الجديدة، التي يبدو تصميمها تقليديا، لكنها مليئة بـ”الخصائص الحديثة والمثيرة”.
وذكر موقع “ماشابل” أن كشف النقاب جرى يوم الثلاثاء الماضي في مركز فولكسفاغن للابتكار والهندسة في كاليفورنيا، مضيفا أن تصميم وشكل الحافلة الشهيرة يشبه موديل 1962 سواء من الداخل أو الخارج.
وأوضح المصدر أن الحافلة الجديدة كهربائية، تعتمد على أنظمة إلكترونية متقدمة في القيادة، وعلى بطارية كهربائية “اعتيادية” مقارنة مع بطارية حافلة “تسلا” موديل 3.
ومن بين خصائص الحافلة أنها ترتفع قليلا لـ”تحية” السائق حين يقترب منها، وتنخفض بعدما يغادرها (يبتعد عنها). كما أنها تتوفر على حاسوب لوحي خلف عجلة القيادة، يستعرض كل التفاصيل الضرورية للقيادة الآمنة.
ويمكن استدعاء “المساعد الرقمي” بالصوت فقط، من خلال الميكروفونات المثبتة داخل الحافلة. وبإمكان المركبة كذلك التعرف على وجه السائق كجزء من عملية “التحقق”، قبل فتح أبوابها.
وكشف “ماشابل” أن الحافلة هي مجرد “فكرة حتى الآن”، ولا يعرف ما إذا كانت ستطرح في الأسواق أم لا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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