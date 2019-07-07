فولكسفاغن تعيد “أسطورة 1962”

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كشفت شركة صناعة السيارات “فولكسفاغن” النقاب عن حافلتها القديمة الجديدة، التي يبدو تصميمها تقليديا، لكنها مليئة بـ”الخصائص الحديثة والمثيرة”.

وذكر موقع “ماشابل” أن كشف النقاب جرى يوم الثلاثاء الماضي في مركز فولكسفاغن للابتكار والهندسة في كاليفورنيا، مضيفا أن تصميم وشكل الحافلة الشهيرة يشبه موديل 1962 سواء من الداخل أو الخارج.

وأوضح المصدر أن الحافلة الجديدة كهربائية، تعتمد على أنظمة إلكترونية متقدمة في القيادة، وعلى بطارية كهربائية “اعتيادية” مقارنة مع بطارية حافلة “تسلا” موديل 3.

ومن بين خصائص الحافلة أنها ترتفع قليلا لـ”تحية” السائق حين يقترب منها، وتنخفض بعدما يغادرها (يبتعد عنها). كما أنها تتوفر على حاسوب لوحي خلف عجلة القيادة، يستعرض كل التفاصيل الضرورية للقيادة الآمنة.

ويمكن استدعاء “المساعد الرقمي” بالصوت فقط، من خلال الميكروفونات المثبتة داخل الحافلة. وبإمكان المركبة كذلك التعرف على وجه السائق كجزء من عملية “التحقق”، قبل فتح أبوابها.

وكشف “ماشابل” أن الحافلة هي مجرد “فكرة حتى الآن”، ولا يعرف ما إذا كانت ستطرح في الأسواق أم لا.