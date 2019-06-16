سيرين عبد النور: وضعت حدوداً لمشاهدي الجريئة

الصباح الجديد – وكالات:

أكّدت النّجمة اللبنانية سيرين عبد النور أنّها تضع حدودًا لمشاهدها الجريئة في الأعمال التي تشارك فيها، لافتة إلى أنّ مشاهدها الجريئة التي ظهرت مع النّجم السّوريّ، تيم حسن، في الجّزء الرّابع من مسلسل “الهيبة -الحصاد”، تمثّل أقصى درجات الجرأة.

وشددّت النّجمة اللّبنانيّة في مقابلة إذاعيّة ببرنامج “جمعتنا الحلوة”، أنّ زوجها رجل الأعمال، فريد رحمة، لم ينزعج من هذه المشاهد، كونها تناسب الحدود التي وضعتها لنفسها، إضافة إلى أنّ زوجها كان يحضر معها في أثناء التّصوير.

وأكّدت بطلة “الهيبة -الحصاد”، في جزئه الرّابع أنّها وضعت لنفسها محظورات عند دخولها مجال التّمثيل، منوّهة أنّ هناك فرقًا بين كونها الآن متزوّجة، وقبل زواجها، فمثلًا مشاهد “القُبلات” كانت مرفوضة تمامًا، لأنّها تزوّجت، وأشارتْ إلى أنّ رفضها مشاهد القبلات لا يُعدّ انتقاصًا من زملائها الذين يؤدّون هذه المشاهد، ولكنّ لأنّها وضعت حدودًا لنفسها.

واستطردت النّجمة اللّبنانيّة، قائلًة: “أنا سيدة شرقية”، وقالت أنّ هذا من أسباب عدم ظهورها بمشاهد تحمّل قبلات حميمة في أعمالها.

وأوضحتْ أنّها تحافظ على مظهرها أمام ابنتها، كي لا تراها في مثل هذا الموقف.