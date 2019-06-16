قرض ياباني للعراق بمليار دولار

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاحد، توقيع اتفاقية قرض من اليابان بقيمة مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ “الصباح الجديد ” انه “​استنادا الى قانون الموازنة العامة وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 22 لسنة 2019 بتخويل وزير المالية بتوقيع اتفاقيات القروض حيث تم صباح يوم الاحد توقيع المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة المالية وحكومة اليابان ممثلة بالسفارة اليابانية في بغداد، يتبعها توقيع اتفاقية القرض بين وزارة المالية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا”.

واضاف البيان “وقع المذكرات المتبادلة عن وزارة المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وعن الجانب الياباني ناوفوي هاشيموتو السفير الياباني في العراق”، مردفا “تبلغ قيمة القرض مئة وعشرة مليارات ين ياباني اي مايعادل مليار دولار امريكي تقريبا وبمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات امهال ويتم اعادة تسديد القرض باقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة وتبلغ نسبة الفائدة 0،2% ثابتة”.

واشار الى ان “الغرض من توقيع القرض تطوير مصفى البصرة والذي سيساهم في تحسين جودة المشتقات النفطية بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات”.