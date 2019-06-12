الكشف عن اسباب تراجع خدمة الانترنت في العراق

بغداد – الصباح الجديد :
ارﺟﻌﺖ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، اﻟـــﻰ ﻗــﻄــﻊ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﺠﻤﻊ اﻟــﻜــﺎﺑــﻼت اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻄــﻪ ﺑـــﺎوروﺑـــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋـــﻤـــﺎل المدنية ﻻﺣـــﺪ دول اﻟـــﺠـــﻮار، ﻣـــﺆﻛـــﺪة ان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﺘﻌﺎود اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للاتصالات والمعلوماتية ﺑﺎﻟــﻮزارة ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لصحيفة الصباح الرسمية، ان “ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻧﺔ المركز اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻳﺮان ﺑﺄرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اوروﺑﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋــﻤــﺎل المدنية ﻻﺣﺪى دول اﻟﺠﻮار، ﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺳﻌﺎت ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮاﻗﻊ 041 ﻛﻴﻜﺎ ﺑﺎﻳﺖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد”.
واضاف انه “ﺗﻤﺖ اﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﺳــﻌــﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ من ﻣﻨﺎﻓﺬ اﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ، ﻻﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻳﻀﺎ”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ذﻛﺮ الوكيل اﻻﻗﺪم ﻟﻠــﺸــﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان وزارﺗﻪ “ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ 60% ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻌــﺎت المقطوعة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن وﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الممر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻰ أرﻣﻴﻨﻴﺎ، وﻓﺘﺢ ﺳــﻌــﺎت اﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟــﺴــﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ”، ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ “ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ 100% ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎت المفقودة وﺳﺘﻌﺎود ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة”.