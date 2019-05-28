ديالى وكرمشناه الإيرانية تعتزمان إنشاء مدينة صناعية مشتركة

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت مصدر مسؤول عزم ايران انشاء بنى تحتية بمنفذ سومار مع العراق، لافتا إلى استعداد محافظة كرمانشاه لإنشاء مدينة صناعية مشتركة مع محافظة ديالى.

وقال محافظ كرمانشاه الإيرانية، هوشنك بازوند، خلال الاجتماع المشترك مع محافظ ديالى مثنى علي التميمي، في منطقة خسروي الحدودية الرسمية مع العراق، إن «منفذ سومار الحدودي يحظى باهمية بالغة لدى ايران والعراق؛ لافتا الى انشاء بنى تحتية جيدة ومناسبة في هذه المنطقة الحدودية».

وتطرق محافظ كرمانشاه الى الاجتماع الذي عقد بين مدير عام الشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الايرانية، وحاكم بلدة غيلان غرب (غربي المحافظة) مع رئيس هئية الحدود والجمارك في العراق «كاظم العقابي»؛ مؤكدا ان الاتفاق الذي وقعه الجانبان يعود بالفائدة قطعا الى كلا المحافظتين كرمانشاه وديالى.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار بازوند الى «التوافقات الحاصلة بين ايران والعراق خلال زيارة الرئيس روحاني الى بغداد»، مبينا ان «من بين هذه الاتفاقات يشار الى تأسيس 5 مدن صناعية حدودية مشتركة بين البلدين».

وتابع، لقد «حصلت محافظة كرمانشاه على تصريح من الحكومة بشأن تأسيس مدينة صناعية في قصر شيرين بمساحة وقدرها 300 هكتار».

واردف المسؤول الايراني: «نحن مستعدون للتعاون مع محافظة ديالى لانشاء هذه المدينة الصناعية»، مبينا أن «هذا المشروع يسهم كثيرا في تنمية العلاقات الاقتصادية والصادرات وتعزيز التعاون بين الجانبين».

الى ذلك، بين محافظ ديالى استعداده للتعاون الشامل مع محافظة كرمانشاه بهذا الصدد.

وأشار التميمي خلال الاجتماع المشترك بحضور الوفد الايراني، إلى «أهمية منفذ سومار الحدودي ودوره في مجال تعزيز التبادل التجاري مع العراق»، مبينا أنه «سيبذل جهده لتصبح هذه المنطقة واحدة من اهم المنافذ الحدودية الايرانية ذات الصلة مع العراق».