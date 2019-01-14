«الصلب» تجري الفحوصات المختبرية لحديد التسليح في مشروع تأهيل مصنع الدرفلة

«الفولاذية «تجهز معامل الاسمنت بالاجسام الاسطوانية والسلاسل الحديدية

بغداد _ الصباح الجديد:

قامت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال ملاكات مصنع الانابيب الحديدية التابع لها فحوصات الشد والثني لحديد التسليح المستعمل في اسس قواعد مكائن ومعدات مصنع الدرفلة ضمن مشروع تأهيل الاخير من قبل شركة يو بي هولدنك التركية.

وبين الناطق الاعلامي في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري بأن الفحوصات اجريت على وفق احدث التقنيات في الفحص المختبري وباجهزة متطورة من مناشئ عالمية ،مؤكدا ان نتائج الفحوصات كانت مطابقة للمواصفات القياسية ، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سبق ان اجريت العديد من الفحوصات لشركات حكومية والقطاع الخاص في مختبرات مصنع الانابيب الحديدية منها شركات نفط البصرة وشركة الاسمدة الجنوبية وميناء خور الزبير وكذلك شركة تهامة للفحص الهندسي وشركة المشاريع النفطية وشركات ومشاريع اخرى.

واشار الشمري الى أن شركة يو بي هولدنك التركية تواصل الاعمال المدنية لمصنع الدرفلة ، مؤكدا حرص شركته وبالتعاون مع الشركة التركية على بذل الجهود الممكنة من أجل إنجاز أعمال المشروع بوتيرة متسارعة وبالتوقيتات المحددة.

الى ذلك تواصل الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز معامل الاسمنت بالاجسام الاسطوانية الطاحنة والسلاسل الحديدية. وبين مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة بأن الشركة ومن خلال مصنع مسبك الصلب الخاص قامت بتجهيز معاونية معامل الاسمنت الجنوبية بوجبة جديدة من الاجسام الاسطوانية الطاحنة والسلاسل الحديدية بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، مشيرا الى ان العمل مستمر لتصنيع وتسويق بقية الكميات وفقا للعقد ، وان الشركة تمتلك مصانع وخطوطا انتاجية متخصصة وملاكات هندسية وفنية ذات خبرات متراكمة وكفاءة عالية ولديها القدرة على رفد قطاعات الدولة بشتى منتجاتها الوطنية الرصينة.

من جهة اخرى ذكر المدير العام أن الشركة حضيت بزيارة مدير عام نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية والوفد المرافق له للاطلاع على مصانع الهياكل والاعمدة والابراج والغلونة وسير العملية الانتاجية ، مؤكدا بأنه قد جرى الاتفاق على ديمومة التعاون والتنسيق لتجهيز وزارة الكهرباء باحتياجاتها من الاعمدة الكهربائية وابراج نقل الطاقة الكهربائية وغيرها.