انتعاش الزراعة في الانبار بنسبة 70 % بعد هزيمة داعش

الصباح الجديد – متابعة:

افاد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، امس السبت، بانتعاش الزراعة في المحافظة بنسبة 70% بعد إعلان النصر على تنظيم “داعش” الإجرامي.

وقال الدليمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “نسبة الانتعاش في الواقع الزراعي بعموم مدن الانبار آخذت بالتصاعد منذ اعلان تحرير مدن المحافظة، حيث وصل الى 70% وهي نسبة جيدة مقارنة لما تعرضت اليه المناطق الزراعية من دمار كبير نتيجة قيام عصابات داعش الاجرامية بعمليات حرق وجرف بساتين بأكملها”.

واضاف ان “بعض مدن الانبار بحاجة الى توفير مستلزمات نجاح جهود خطة حكومة الانبار المحلية في الارتقاء بالواقع الزراعي من خلال عودة التيار الكهربائي الى قضاء القائم ومناطق اخرى تعاني من نسبة تدمير كبيرة بالمنظومة الكهربائية الوطنية التي تساهم في عمليات سقي المحاصيل الزراعية”.

واوضح الدليمي أن “وزارة الزراعة وفرت كميات كبيرة من البذور والمبيدات الزراعية لمزارعي المحافظة في خطوة تهدف الى الارتقاء بالواقع الزراعي خاصة وان العديد من مدن المحافظة يعتمد سكانها على الزراعة في الحصول على موردهم المعيشي”.