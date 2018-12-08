دراسة التغييرات الهورمونية في النساء والمسببات الجرثومية لإصابات العيون

في حلقتين نقاشيتين تابعتهما «الصباح الجديد» بكلية التربية للعلوم الصرفة بالبصرة

البصرة _ سعدي السند:

عقدت كلية التربية للعلم الصرفي في جامعة البصرة حلقتين نقاشيتين وكانت الأولى دراسة التغييرات الهورمونية والكيموحيوية في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وعزل وتشخيص المسببات الجرثومية المرافقة لاصابات العيون في مدينة البصرة.

ففي دراسة متلازمة تكيّس المبايض قالت الباحثة دلال فلاح محسن يعد تكيس المبايض من اكثر متلازمات الغدد الصم والايضية شيوعا في النساء بالعمر الانجابي حيث تتمثل اعراضه بأرتفاع الهورمونات الذكرية وعدم حدوث الاباضة مما يؤدي الى قلة الخصوبة وارتفاع حالات الاجهاض وبسبب ارتفاع اعداد النساء المصابات في العراق وخاصة في محافظة البصرة .

واضافت الباحثة ان هذه الدراسة صممت للبحث عن اسباب انتشار هذا المرض ودراسة التغييرات الفسيولوجية المصاحبة للمتلازمة وتضمنت المحاضرة الحالية التعرف على النظريات المتعلقة بنشوء المتلازمة والامراضية والتشخيص العالمي اضافة الى طرائق العمل وجمع العينات المتبعة في البحث.عزل وتشخيص المسببات الجرثومية المرافقة لاصابات العيون

وعن عزل وتشخيص المسببات الجرثومية المرافقة لاصابات العيون في مدينة البصرة قالت الباحثة زهراء هلال ثجيل العين من الاعضاء الحسية في الكائنات الحية تتأثر بالعديد من العوامل والظروف البيئية وبعض انماط واساليب الحياة مسببة حدوث اصابات للعين ، حيث تضم العين عددا من المكونات الخارجية والداخلية اهمها الصلبة والملتحمة والقرنية والشبكية والاجفان والغدد الدمعية وتختلف هذه المكونات في الانسجة والاغشية المكونة لها لذلك تنوعت الاصابات والالتهابات والمسببات المرضية لها.وتسبب الاحياء المجهرية (البكتريا ,الفايروسات,الفطريات) اصابات مختلفة للعين مصحوبة بافرازات قيحية ,وتحتوي العين على العديد من العوامل التي تحميها من الاصابات كميكانيكية ترطيبها بواسطة الدموع الحاوية على انزيم اللايزوزايم Lysozyme القاتل للبكتريا وخلايا البلعمة والحاجز الميكانيكي للغشاء المخاطي وعوامل مناعية اخرى. ورشة عمل عن برنامج ادارة المصادر Endnote

وبحضور ومشاركة عميد كلية التربية للعلوم الصرفة الدكتور وليد علي حسين الغافل وبحضور معاون العميد للشؤون العلمية د.عبد الستار جابر علي اقام قسم الكيمياء في الكلية ورشة عمل بعنوان (برنامج ادارة المصادر Endnote ) .وتضمنت الورشة محاضرتين من قبل م.

د حيدر باقر عبد الله و ا.م.د ضياء عبد المحسن حسن حيث ابتدأت بتعريف ببرنامج ادارة المصادر Endnote اذ يعد من اهم البرامج التي تساعد الباحثين وطلبة الدراسات العليا في اعداد وتهيئة المصادر الخاصة بالبحوث والاطاريح والتعامل معها بكل سهولة وتم اجراء ممارسة تطبيقية لتوضيح كل امكانيات البرنامج وفوائده العلمية،وان الهدف من هذه الورشة تعريف الاساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا والرسائل بشكل احترافي وسهل.