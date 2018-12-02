في فضاء التنوير والإصلاح كتاب جديد للسيد حسين الصدر

صدر كتاب جديد للأستاذ حسين السيد محمد هادي الصدر، حمل عنوان (في فضاء التنوير والإصلاح)، تضمن عددا من المقالات التي كتبها في سنوات متفرقة في بعض الصحف (المدى والصباح).

الكتاب ضم أيضا ثلاثة ملاحق، اهتم الملحق الأول بحفل توقيع كتاب (على ضفاف العراق الجديد)، مع مقالة للأستاذ الاديب الباحث السيد محسن الموسوي عن الحفل، ولقطات موثقة لحفل التوقيع.

بينما اهتم الملحق الثاني بمساجلات شعرية بين عدد من الكتاب منهم السيد حسن صاحب معجم الخطباء، والأستاذ عبد الهادي صادق، ليضم الملحق الثالث نشاطات مجلس الصدر الذي تأسس في بداية عام 2016عبر صور نقلت للقارئ والمتابع للنشاطات الثقافية للمجلس.

الجدير بالذكر ان الأستاذ حسين السيد محمد هادي الصدر ولد في مدينة الكاظمية، عام 1945، في بيت علم ودين وأدب، وأكمل كلية الحقوق في بغداد بدرجة جيد جدا، التحق بالحوزة العلمية بالنجف الاشرف في العام نفسه، وتشرف بحضور الأبحاث العالية في الفقه والأصول عند كبار مراجع الدين أمثال اية الله العظمى السيد الخوئي طيب الله ثراه، والسيد الامام الشهيد الخالد محمد باقر الصدر.

اظطر الى مغادرة الوطن عام 1979، بعد ان سجن وعذب ابشع الوان التعذيب الجسدي والنفسي ، كان من رموز المعارضة العراقية للنظام الدكتاتوري البائد وله تاريخه النضالي في هذا المضمار، عاد الى الوطن بعد احداث عام 2003، ليسهم في بناء العراق الجديد ، قام بتسيس العديد من المؤسسات كمؤسسة اهل البيت في الشام والمعهد الإسلامي بلندن والمؤسسة الرسالية في الكاظمية.

اصدر عام 1995 جريدة المنبر في لندن، وكانت من ابرز صحف المعارضة العراقية.

يواصل محاضراته ومشاركاته في المحافل العلمية والأدبية والاجتماعية وله حضوره المتميز في المجال الإعلامي أيضا.