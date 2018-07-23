العبادي يوجّه بتعزيز صندوق الإسكان بـ 800 مليار دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجه بتعزيز صندوق الاسكان بمبلغ 800 مليار دينار”.

وأضاف ان “ذلك جاء حرصا على توفير قروض السكن للمواطنين والتي تقدر بما يقارب 25 الف قرض جديد لأغراض السكن والتي بدورها ستوفر فرص عمل للمواطنين وتلبي حاجاتهم الاساسية”.

يذكر ان صندوق الإسكان دعا في وقت سابق المقترضين إلى عدم تسديد الأقساط الشهرية عبر “الكي كارد”، محددا الآلية التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

وقال المكتب الاعلامي لصندوق الاسكان في بيان ان على المقترضين عدم تسديد الاقساط الشهرية عبر مكاتب “الكي كارد” المنتشرة في البلد.

واضاف أن التسديد يتم بشكل مباشر من خلال فروع الصندوق كافة.