القبض على مطلوب أثناء تقديم طلب حيازة سلاح في بغداد

ألقت مديرية الهويات وإجازات السلاح في وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، القبض على متهم اثناء تقديم طلب لحيازة وحمل السلاح في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته “الصباح الجديد”، إنه “بالتعاون مع مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تم القاء القبض على متهم لدى تدقيق اسماء المتقدمين للحصول اجازة حيازة وحمل السلاح الناري”.

وأضافت أن “عملية القبض على هذا المتهم تمت خلال مراجعته مقر المديرية، وقد تبين انه مطلوب وفق أحكام المادة (57) من قانون المصارف العراقي”، مشيرة الى أن “القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وسلمته الى جهة الطلب”.

جنايات كربلاء: الحبس البسيط لمنتحل صفة عقيد في الأمن الوطني

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، أمس الثلاثاء، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان أقدم على انتحال صفة عقيد في جهاز الامن الوطني.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته “الصباح الجديد”، أن “المدان تلقى مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في جهاز الامن الوطني”.

وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا بالمادة 132/ 3 من قانون العقوبات”.

الاعدام لستة تجار مخدرات في البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، أمس الثلاثاء حكما بالإعدام بحق ستة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد” أن “المدانين ضبطت بحوزتهم مادة المثيل امفيتامين والافيون وراتنج كنابس (الحشيشة)، بقصد الاتجار بها داخل وخارج العراق“.

وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 /أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017“