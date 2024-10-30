مشروب صحي شائع قد يضر بصحة الأسنان

متابعة – الصباح الجديد:

حذر طبيب أسنان من مخاطر مشروب أصبح شائعا بين محبي التغذية الصحية ومؤثري “إنستغرام“.

وأوضح أندريه بوزيك، جراح الفم في عيادة Dentum، أن مشروب الماء بالليمون يمكن أن يسبب أضرارا للأسنان، على الرغم من فوائده المحتملة في إزالة السموم وتعزيز فيتامين “سي“.

وقال بوزيك: إن عصير الليمون يتمتع بمستوى حموضة مرتفع جدا pH حوالي 2، ما يجعله ضارا لمينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية التي تحمي الأسنان. ولا يمكن عكس تآكل المينا، كما يزيد من خطر حدوث مشاكل مثل التسوس وزيادة الحساسية.

مضيفا: “بمجرد تآكل مينا الأسنان، لا تنمو مرة أخرى، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس”. وعندما تتآكل المينا، يصبح العاج الداخلي (الأكثر ليونة) معرضا للضرر، ما يؤدي إلى مشاكل مثل الحساسية المفرطة للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة، وزيادة خطر التسوس وتغير لون الأسنان.

ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن شرب الماء بالليمون تماما. وأوصى بوزيك باستخدام شفّاطة (أنبوب الشرب) لتقليل تلامس المشروب الحمضي مع الأسنان، بالإضافة إلى شطف الفم بالماء بعد الشرب لتخفيف الحموضة.

كما نصح بعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب ماء الليمون، بل الانتظار لمدة 30 دقيقة.

ويمكن أيضا تقليل الضرر من خلال تناول ماء الليمون مرة واحدة في اليوم، أو التفكير في بدائل أقل حموضة مثل الخيار أو الماء المنقوع بالنعناع.

ويُعتبر استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد إجراء وقائيا، حيث يساعد الفلورايد في تقوية مينا الأسنان ويوفر حماية إضافية من التآكل.