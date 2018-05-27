الملف الأمني

انطلاق عملية تعقب “داعش” على حدود صلاح الدين * اعتقال 26 مطلوباً في مناطق متفرقة من بابل

تفكيك 7 عبوات ناسفة بالمطيبجة شرقي صلاح الدين * اعتقال عنصرين من داعش ضمن 6 مطلوبين وسط الموصل

بغداد – عمليات دهم

ذكر مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد أمس الأحد، أن مفارز أمنية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا القتل والسرقة واغتصاب الأموال في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة في منطقة الشرطة الرابعة” ، مؤكدة اعتقال متهم اخر بالقتل في منطقة حي القادسية، والقبض على مسؤول عن سرقة السندات والأموال في منطقة الزعفرانية”.

ديالى – عملية تعقب

اعلن قائد عمليات ديالى امس الاحد، انطلاق الصفحة الثانية من عملية تعقب “داعش” على الحدود مع محافظة صلاح الدين، فيما كشفت عن النتائج الاولية للعملية.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي إن “قطعات امنية مشتركة مدعومة بغطاء طيران الجيش بدأت الصفحة الثانية مع ساعات الصباح الاولى لتعقب خلايا داعش في المناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين في المطيبيجة والميتة والسبيعات والحاوي” ، اسفرت عن تدمير أربع مضافات لداعش وضبط كدس للمتفجرات وابطال 11 عبوة ناسفة.

بابل – اعتقال مطلوبين

كشف المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة بابل امس الأحد، عن إلقاء القبض على 26 مطلوباً بينهم متهم بالإرهاب، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث العقيد الحقوقي عادل الحسيني ان قوات الشرطة القت القبض على 26 من المطلوبين للسلطة القضائية، خلال عمليات امنية في مناطق متفرقة من المحافظة ، مبينا ان “مفارز قسم شرطة ناحية الاسكندرية وبالتعاون مع الاستخبارات والامن الوطني، القت القبض على عنصر متهم على وفق قضايا إرهاب خطيرة، وذلك اثناء ممارسة أمنية ضمن قاطع الناحية”.

صلاح الدين – عمليات تفتيش

افاد مصدر في مركز الاعلام الأمني امس الاحد ان مفرزة امنية تمكنت من تفكيك سبع عبوات ناسفة وتدمير مضافة لتنظيم “داعش” خلال عملية تفتيش نفذها الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين في منطقة المطيبيجة شرقي المحافظة.

وقال المصدر ان المفرزة الامنية تمكنت من خلال عملية تفتيش منطقة مطيبيجة من تفكيك ٧ عبوات ناسفة” ، مضيفا أن “العملية تضمنت ايضا تدمير مضافة لداعش ومعالجة عدد من المبازل ذات الاشجار الكثيفة التي قد تستغلها العناصر الإرهابية اثناء تسللها للمناطق الآمنة”.

الانبار – تفجير عبوات

اكد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاحد ان القوات الامنية تمكنت من تفجير 10 عبوات ناسفة وحاويتين معبأتين بمادة الـ C4 في منطقة البو شعبان في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول “تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار من تفجير جليكانيين سعة 20 لتر يحتويان مادة C4 و3 عبوات ناسفة شكلية في منطقة البو شعبان دون حادث”، مضيفا ” كما فجرت 7 عبوات ناسفة في منطقة النساف، في حين عثرت على 3 رمانات قاذفة ضد الدروع وحشوة قاذفة وحزام ناسف في منطقة البو ذياب”.

النجف – اعتقال ارهابي

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الأحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين احدهما إرهابي في المحافظة.

وقال المصدر الامني ان سيطرات النجف القت القبض على مطلوب الى مديرية مكافحة ارهاب بابل على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الاٍرهاب وسلم الى مديرية مكافحة ارهاب النجف” ، مؤكدا اعتقال شخص اخر في احدى سيطرات المحافظة من سكنة حي ميسان مطلوب على وفق المادة 345 ق . ع الى شعبة مكافحة الكوت وتم تسليمه الى مركز شرطة الحيدرية ” .

وبين المصدر الامني ان قسم السيطرات والطرق الخارجية يقوم بتدقيق اسماء المواطنين مع قوائم المطلوبين والمجرمين والقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة .

نينوى – اعتقال مطلوبين

اعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري امس الاحد اعتقال ستة مطلوبين بينهم عنصران من تنظيم “داعش” وسط الموصل.

وقال العميد الركن الجبوري إن “مديرية مكافحة إجرام نينوى القت القبض على ستة مجرمين مطلوبين للقضاء، إثنان منهما من عناصر داعش صادر بحقهما مذكرات قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب، واربعة منهم قاموا بجرائم سرقة وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤٤٤ ق ع وكذلك احدهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع” ، مضيفا ان المقبوض عليهم هم من مناطق الهرمات والطيران في الجانب الأيمن والخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.