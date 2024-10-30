العراق ثانيا بين أكثر الدول استيراداً للفواكه والخضروات التركية

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “فرحات غوروز، أن العراق استورد الفاكهة والخضار التركية بمبلغ، 34 مليون دولار خلال شهر أيلول.

وقال غوروز ، إن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الأولى بحصة بلغت 40.5 بالمئة في سوق الفواكه والخضروات الطازجة في أيلول، وحصلت دول الشرق الأوسط على حصة 25.7 بالمئة وحصلت رابطة الدول المستقلة على حصة 21.2 بالمئة.

وتابع ان الدول التي قمنا بتصدير معظم الفواكه والخضروات الطازجة إليها في سبتمبر، احتلت روسيا المرتبة الأولى بقيمة 38.4 مليون دولار واحتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة 34.1 مليون دولار، واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بقيمة 29.1 مليون دولار، وتبعت هذه الدول رومانيا وسوريا وأوكرانيا وبولندا والمملكة العربية السعودية وهولندا والمملكة المتحدة.