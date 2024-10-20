طبّاخ المخدرات في قبضة العدالة

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، أول أمس الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهما أجانب الجنسية بضمنهما أشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود بحوزتهم (20) كيلو من مادة الكريستال في محافظتي ميسان والبصرة.

وذكر بيان للمديرية، “وفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم امتد بين محافظتي ميسان والبصرة تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة بينهما أجانب الجنسية أحدهما من أشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (20) كيلو من مادة الكريستال المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول”.