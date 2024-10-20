مستشار حكومي : الذهب النقدي يحقق الاستقرار ويواجه التحديات

بغداد ــ الصباح الجديد :

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، امس السبت ، إن “العراق يحتفظ باحتياطي من الذهب ضمن احتياطياته الأجنبية، وهو جزء من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي، إذ يعد الذهب النقدي وسيلة لدعم قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود”.

وتابع صالح أن زيادة حصة العراق بالنقد الدولي خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستقرار الدينار، فيما أشار الى أنها أداة ضد تقلبات أسعار الصرف ومشكلات التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي.

اوضح، “عندما يرتفع التضخم وتنخفض قيمة العملات الأجنبية، يرتفع عادةً سعر الذهب، لذلك يعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة العملات، ويعد أيضاً نمطاً من أنماط الاستثمار الطويل الأجل ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد، لأنه أصلاً مستقر مقارنةً بتقلب قيمة العملات”.