البيئة: 10 آلاف طن يوميا من النفايات ترفع من بغداد

بغداد ــ الصباح الجديد :

قالت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة نجلة الوائلي ، ان “هنالك ملفات تتعلق بكور الصهر الخاصة بمادة “الفافون” وموضوع معامل الطابوق البدائية الذي يشتكي منها أهالي بسماية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتبر مؤذية حيث لدينا عدة جهات يتم مخاطبتها منها أمانة بغداد”.

وافادت الوائلي هناك 10 آلاف طن يوميا من النفايات من العاصمة بغداد وحدها.

وأضافت، ان “عدداً من المواطنين، يقومون بنبش تلك النفايات واتخاذها كوسيلة للعيش، مما يدفع امانة بغداد الى حرقها بصورة يومية لتقليل المساحة ويعتبر هذا الاجراء خاطئ فضلا عن ان عمليات الحرق تكون بالنفط الأسود الذي يخلف غازات كبريتية يتحسسها الانسان”.

وأوضحت، ان “قرار مجلس الوزراء الأخير له اهمية من خلال توصية امانة بغداد بملف ادارة النفايات بالشكل العلمي والعالمي كما هو الحال في الدول ويقلل نسبة التلوث بهواء العاصمة بغداد بنسبة تصل الى 80%”.