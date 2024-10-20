“سومريات” تصدح بالمعزوفات والأغاني العراقية التراثية في نينوى

بقيادة المايسترو علاء مجيد..

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني ورئيس جامعة الموصل الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي، احتضن المسرح الكبير لجامعة الموصل الحفل الفني الموسيقي لفرقة سومريات بقيادة المايسترو علاء مجيد وبحضور الدكتور بشار محمود علي والاستاذ المساعد الدكتور اسماعيل عبد الوهاب مساعد رئيس جامعة النور للشؤون العلمية حيث أقيم الحفل بالاشتراك بين جامعة النور ومؤسسة بيتنا الثقافية.

وقدمت الفرقة عدداً من المعزوفات والاغاني العراقية التراثية، منها أغنيات مأخوذة من موشحات وألحان عثمان الموصلي، إضافة الى الأغنيات الموصلية والكردية والتركية والعربية بأداء متنوع بين الأداء الفردي والجماعي.

وفرقة سومريات، تأسست عام 2022، وتجمع أكثر من 50 عازفة ومطربة عراقية، أصغرهن عمرها 12 عاماً، وهن أكاديميات، غالبيتهن محترفات ومبدعات، والفكرة أنهن يعزفن على مختلف الآلات الموسيقية ويغنين في آن واحد، يؤدين مختلف الأغاني وليست التراثية فقط، عربية وكوردية ومختلف الأغاني، كونهن من خريجات أو طالبات المعاهد الموسيقية في العراق، مثل مدرسة الموسيقى والباليه، وكلية الفنون الجميلة، ومعهد الدراسات الموسيقية. وبينهن حاملات شهادات عليا في الموسيقى، وخريجات كليات الآداب واللغات، أو طالبات على مقاعد كلية طب الأسنان في بغداد”. هؤلاء الشابات، هنّ كما يصفهن المايسترو ورئيس الفرقة علاء مجيد “حفيدات النساء العراقيات العظيمات وسليلات الملكة شبعاد”، حيث يمثلن اليوم وجه العراق المتحرر والمتحضر والمتمدن، المنفتح على العالم، فهذه الفرقة تحمل رسالة تمدن، ولا توجد مثلها في العالم العربي.