“إتحاد الأدباء” ينظّم جلسة استذكارية للأديب الراحل فهد الأسدي

بغداد – الصباح الجديد:

بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، نظّم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وبحضور مدير عام الدار الدكتور عارف الساعدي، والأمين العام للاتحاد السيد عمر السراي جلسة استذكارية للأديب الراحل فهد الأسدي.

وافتتحت الجلسة التي شارك فيها عدد من النقاد والأدباء والأكاديميين بكلمة ترحيبية للسراي أشاد فيها بمنجز الأسدي وحجم تأثيره على الساحة الأدبية، وما تركه من بصمات خالدة على الساحة الثقافية.

من جانبه، أثنى الدكتور الساعدي على الراحل ودور أبنائه في جمع إنجازاته والمحافظة على ذكرى والدهم، من خلال تقديمها إلى دار الشؤون الثقافية العامة لتقوم بإصدارها في حلة جديدة تليق بأدبه المائز في فن القصة.

وفي الختام أستذكر “ليث الأسدي” أحد أبناء الراحل، أهم نتاج والده الأدبي معربا عن شكره لكل من ساهم في عقد هذه الجلسة.

ويعد “فهد الأسدي” أحد أبرز كتاب الواقعية في العراق وبدأ النشر عام 1960، وأصدر ثلاث مجموعات قصصية، نالت أعماله الأدبية اهتمام الوسط الفني، فأعدت قصته “طيور السماء” لإنتاجها كفيلم عراقي في السبعينيات من قبل الدكتور عباس الشلاه، الا أن السلطة حالت دون إكمال العمل وأجهض الفيلم.

كما أعدت الفنانة “عواطف نعيم” مسرحية “مطر يّمه” عن قصة فهد الاسدي “طيور السماء ” إخراج الفنان عزيز خيون، وتقديم الفرقة القومية للتمثيل، وعرضت في مهرجان المسرح العربي في بغداد عام 1990 ونالت اهتمام واستحسان النقاد. أدى دور البطولة فيها الفنان جواد الشكرجي، وقتها، تم افتعال حريق متعمد من قبل السلطة لإيقاف عرض المسرحية التي لم تعرض. ترجمت العديد من أعماله الادبية والقصصية الى اللغات الانكليزية والفرنسية والألمانية والمجرية واليوغسلافية والكرواتية.

ورحل فهد الأسدي في عام 2013.