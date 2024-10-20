هل سينجح النفق المغمور بربط ميناء الفاو بطريق التنمية ؟

الصباح الجديد ــ وكالات:

مع اعلان وزارة النقل بدء عملية تعويم النفق المغمور فهل سيحدث نقلة نوعية في ربط ميناء الفاو الكبير بطريق التنمية ويعزز انسيابية الحركة فيها؟

ويقول البرلماني السابق عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف إن “الهدف الأساس من المشروع هو الأرصفة التي تعود إلى ميناء الفاو الكبير والتي كان عددها 180 رصيف تم تقليصها الى 80 وبعد عشر سنوات تم انجاز خمس أرصفة فقط “.

واضاف أنه “الى الان وخلال نهاية عام 2024 أي ما يقارب من 14 سنة لم يتم فيها انجاز خمسة ارصفة فلو تم تقسيم الثمانين رصيف على خمسة ارصفة فكم سنة ستتطلب لانجاز ميناء الفاو الكبير”.

وتابع ان “النفق المغمور ليس له علاقة بالموانئ فهي على خط الاساس الموجود في خور عبدالله وشط العرب في حين ان النفق المغمور يقع في مكان اخر “، مؤكدا ترحيبه بكل خطوة نحو التطور ولكن الهدف الاساس هو “الارصفة” لكي يتمكن العراق من استقبال البواخر لجلب ونقل البضائع “.

واشار الى ان “ميناء الفاو الكبير بدأ بالعمل لكن الامر يخضع للعديد من المزايدات فهو مشروع ليس بالجديد فقد تم الاعلان عنه منذ 21 سنة والى الان لم يتم اكمال سوى خمسة ارصفة منه “.

ولفت الى ان “العراق بحاجة الى هيئة تدير ميناء الفاو الكبير يكون ارتباطها بالدولة وليس بالاحزاب ولابد أن تتكون هذه الهيئة من روابنة اعالي البحار ومن البيلتية ومن القانونية ومن دوائر التدقيق الخارجي والداخلي ومن خبراء يتمكنون من التعامل والتعاطي مع الشركات الاجنبية الرصينة” ،معربا عن اسفه في “حال استمر هذا الحال فهناك يأس كبير من إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير “.