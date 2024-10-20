ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

بغداد ــ الصباح الجديد :

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان، امس السبت.

وقال مصدر صحفي ، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت امس السبت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 ألف دينار، وسعر الشراء 580 ألف دينار.

وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 554 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 ألف دينار و595 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 555 ألف دينار و565 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 22 بيع 628 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 ألف دينار، وعيار 18 بيع 515 ألف دينار.