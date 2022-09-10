سايلوات الشطرة والناصرية وخان بني سعد تجهز المطاحن بالحصص المقررة

الكوت وكركوك تناقل الحنطة للبصرة وبغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التجارة استمرار سايلوات الشركة العامة لتجارة الحبوب في الشطرة والناصريه وخان بني سعد وصلاح الدين والكوت وكركوك تجهيز المطاحن بالحصص المقررة من الحنطة المحلية للحصة الخامسة.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم واصلت ملاكاتنا العاملة في كركوك مناقلة الحنطة المحلية الى سايلو خان بني سعد وسايلو الدورة ، إلى جانب مناقله الحنطة من فرع واسط الى البصرة ضمن خطة المناقله التي تعتمدها الشركة لتحقيق التوازن في خزين المحافظات كافة من مادة الحنطة.

واضاف اهتمامنا الأول هو ان تكون مواقع الشركة معززه بالحنطة المحلية وتكون جاهزه أمام جميع المطاحن ، مبينا ان الجهد الهندسي والفني في فرع ذي قار جهيز مطحنة سومر الحكومية بالحنطة المحلية ، مشيرا إلى ان الكميات التي جهزت لهذا اليوم بلغت ( 132،860) طنا وبواقع 7 شاحنات .

ولفت المدير العام الى الملاكات العاملة في سايلو الشطرة المعدني جهزت مطاحن شمال مدينة الناصرية بالحنطة المحلية اذ تم تجهيز ( 586) طن ، كما جهزت ملاكات صومعة الرفاعي مطاحن شمال الناصرية بالحنطة المحلية اذ تم تجهيز ( 407) اطنان .

واكد المدير العام على استمرار تجهيز مطاحن محافظة صلاح الدين بالحنطة المحلية (السلفة الاخير / الحصة الخامسه) . وحسب النسب المحدده من قبل قسم السيطره النوعيه . اذ بلغت الكمية المجهزة (1،734 طنا) .

وفي نينوى تم تجهيز مطاحن المحافظة بكمية (٢٧٧٧.٥٢٠) طنا وبواقع (٦٨) شاحنة ، مشيرا الى ان عملية التجهيز تمت من المواقع (سايلو الموصل و سايلو مخمور) وبلغ إجمالي الكمية المجهزة من الحصة الخامسة (٣٧٦١٤.٠٤٠) طنا.

من جانب اخر واصلت ملاكاتنا العاملة فى فرع واسط جهزت المطاحن الحكوميه والأهليه بالحنطه الدفعه الرابعه من الحصه الخامسه من سايلو الكوت وسايلو الصويرة وبلغت الكمية التي تم تجهيزها (1066.040) طن.

واكد المدير العام على أستمرار الفرع بمناقلة الحنطة من مركز النعمانية الأول الى سايلوالبصرة وبلغت الكمية التي تم مناقلتها (1117.340) طنا بواقع (25)شاحنة.

واستعرض مدير عام الشركة موقف صومعة خان بني سعد التي تم خلاله استلام (٩٧.٨٨٠) طن حنطة محلية بدون خصم محولة من فرع كركوك بواقع( ٣) سيارات ، فيما تم تجهيز المطاحن حصة الخامسة الوجبة الرابعة (١٠٩١.٦٠٠) طن .

كما تم تجهيز المطاحن حصة الخامسة الوجبة الثانية بكمية(١١٤.٧٨٠) طن مطحنة المقداد الحكومية .

واختتم مدبر عام الشركة استمرار فرع كركوك تجهيز مطحنة كركوك الحكومية بكمية بالحنطة المقررة وبلغت الكميات المجهزه (149،600) طن وبواقع (5) سيارات بالاضافة لتجهيز مطاحن كركوك بكمية (1270،260) طن وبواقع (30) سيارة ، وكشف عن استمرار فرع كركوك بمناقلة الحنطة المحلية لمحاورها المخصصة والتي توزعت كالاتي:- خان بني سعد (159،800) طن وبواقع (5) سيارات وسايلو الدورة (77،360) طنا وبواقع سيارتين .