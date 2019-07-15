21 مليار دولار حاجة العراق لزيادة الطاقة الكهربائية

الصباح الجديد ـ وكالات:

توقع تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» أن تحتاج العراق إلى استثمار 21 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 30 غيغاواط.

وأشار التقرير، أمس الاثنين، إلى أن الفجوة بين نمو الطلب وقدرات توليد الطاقة الكهربائية الحالية لا تزال قائمة.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان: «التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، أن الدولة لا تزال تواجه حالات انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي فإن توفير طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها أمر يقع في صميم خطط الحكومة.

وتوقع تقرير «ابيكورب» أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الخمس المقبلة إلى ضخ استثمارات بقيمة 209 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء.

وأشارت الشركة في التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2023 إلى تريليون دولار أميركي.