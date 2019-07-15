179.5 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية لمزاد أمس الاثنين، إلى 179.48 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأول من أمس الأحد؛ والبالغة 120 ألف دولار فقط.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.

وأضاف المركزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ 213.57 مليون دولار.

وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 178.04 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 1.44 مليون دولار.

في شأن آخر، اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية “البورصة” أمس الأثنين، على ارتفاع بنسبة 0.15 % , متوقفًا عند 488.43 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 7 شركات, وانخفاض اسهم 4 شركات, في حين حافظت 10 شركات على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 794,315,191 سهما, بقيمة 333,563,906 دنانير, تحصلت من ابرام 232 صفقة, شملت 21 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.