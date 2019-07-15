  • الإثنين , 15 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

179.5 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

شؤون أقتصادية
0 تعليق
18 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية لمزاد أمس الاثنين، إلى 179.48 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأول من أمس الأحد؛ والبالغة 120 ألف دولار فقط.
وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.
وأضاف المركزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ 213.57 مليون دولار.
وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 178.04 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 1.44 مليون دولار.
في شأن آخر، اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية “البورصة” أمس الأثنين، على ارتفاع بنسبة 0.15 % , متوقفًا عند 488.43 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 7 شركات, وانخفاض اسهم 4 شركات, في حين حافظت 10 شركات على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 794,315,191 سهما, بقيمة 333,563,906 دنانير, تحصلت من ابرام 232 صفقة, شملت 21 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة