مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن الفائزين بمشروع «الرسائل العلمية»

اثنتان منها لمحمد كاظم وعلي محمد عبيد..

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن الفنان سعيد قابيل مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن نتائج مشروع “نشر الرسائل العلمية” ضمن إصدارات ومطبوعات المهرجان في محور الدورة المقبلة “التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي”.

وكانت رسالتان من العراق الاولى للدكتور محمد كاظم هاشم وعنوانها “جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي”، والدكتور علي محمد عبيد ورسالته “الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي”، كما فاز سباعي السيد من مصر برسالته “أثر تقنية المعلومات في المسرح- المسرح الرقمي نموذجا”، و الدكتور محمود صبري من مصر ايضاً، وعنوان رسالته “العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي” ، و“توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية استنادا إلى ثلاث تجارب من المسرح البريطاني”. للدكتورة نجوى قندقجي من الأردن، وفازت أيضا نوران مهدي من مصر برسالتها “خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة – دراسة في الأنثروبولوجيا البيوثقافية”، وعمرو الأشرف محمد صالح الدالي من مصر ايضا، وعنوان رسالته “الضوء وتشكيل الفراغ في عروض الرقص المسرحي الحديث في مصر”.

الفائزون بمسابقة الرسائل العلمية سوف يتم نشر كل رسالة في كتاب، إضافة لجائزة مالية لكل كاتب، وسيتم تقسيم الندوات الخاصة بالرسائل على جلستين، ثلاث من هذه الندوات يديرها الدكتور محمد زعيمة، وثلاث رسائل يديرها الدكتور عبد الرحمن بن زيدان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.