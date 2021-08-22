مكتب الصباح الجديد يتابع عددا جديدا من أنشطة وفعاليات كلية العلوم بجامعة البصرة

بالتعاون والتنسيق مع اعلامها

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتبنا في البصرة عددا جديدا من أنشطة وفعاليات كلية العلوم بجامعة البصرة بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الكلية .

مقياس لتحديد جودة التمور واصناف النخيل

فقد بحثت دراسة علمية في جامعة البصرة اعدها التدريسي الدكتور عبد الرضا اكبر علوان في كلية العلوم عن مقياس لتحديد جودة التمور واصناف النخيل .

وبينت الدراسة ان اصناف النخيل تصنف ضمن خمس أصناف ، وتضمنت ايضا اجراء القياسات والفحوصات لمئات الاصناف من النخيل والتمور في العراق والعالم خلال عامي 2019 و2020.

وتوصلت النتائج الى وضع مقياس رقمي لتحديد جودة صفات الثمار في مراحلها المختلفة وايضاً قياس الجودة الكلية لكل صنف.

النموذج الجزئي لفيروس نقص المناعة البشرية

ونظمت كلية العلوم ايضا حلقة نقاشية بعنوان تصميم التحكم الأمثل للنموذج الجزئي لفيروس نقص المناعة البشرية في المضيف وهدفت الحلقة الى تبني صيغة عامة لنموذج HIV المضيف كنظام ديناميكي كسري مع مشتق Caputo جنبًا إلى جنب مع ثلاثة أنظمة معالجة كمتغيرات تحكم في النظام لتحديد أفضل الاستراتيجيات للسيطرة على العدوى.

وتضمنت الحلقة التي حاضرت فيها طالبة الدراسات العليا زينب اسعد تصميم التحكم الأمثل لأنظمة العلاج الثلاثة المحددة من خلال تطبيق مبدأ Ponntryagin الأقصى.

تم استخدام تقنيات التحسين جنبًا إلى جنب مع طريقة Adams-Bashforth الجزئية لإيجاد الحلول المثلى عدديًا.

التحقق من قدرة الدياتومات على إعادة بناء مجتمعها

وبحثت دراسة علمية في جامعة البصرة اعدها الدكتور ميثم عبد الله غالي والباحث رحاب ناصر يونس في قسم علم البيئة في الكلية وبعنوان التحقق من قدرة الدياتومات على إعادة بناء مجتمعها بعد ضغوط بيئية شديدة.

وبينت الدراسة تعريض الدياتومات لضغوط بيئية شديدة ومراقبة قدرتها على البقاء ، وتضمنت الدراسة جمع عينات من الرواسب من ثلاثة مواقع على طول مجرى نهر شط العرب و تطبيق أنظمة درجات حرارة مختلفة لاختبار قدرة الدياتومات على استعادة الجفاف.

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان بعض أنواع الدياتومات يمكن أن تتعافى بعد التعرض لضغوط بيئية شديدة وتم العثور على نوع جديد من الدياتومات وتسجيلة كنوع جديد في العالم.

وبحثت دراسة علمية في جامعة البصرة اعدها التدريسي عادل فاضل عباس في قسم علم البيئة وبعنوان تقييم أهمية الموائل العراقية للطيور الجارحة كمواقع تكاثر أو هجرة.

وبينت الدراسة ان الطيور الجارحة تلعب دورًا بيئيًا حيويًا في الحفاظ على النظام البيئي.

وتضمنت الدراسة تصنيف خمسة من أصل 13 نوعًا من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) تحت فئات مهددة مختلفة.

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان الموائل المختلفة في العراق لها دور أساسي لأنواع الطيور المختلفة وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتقييم موطن هذه المجموعة من الطيور.

دراسة المسببات الطفيلية لالتهاب المرارة والزائدة الدودية

وبحثت دراسة علمية في جامعة البصرة اعدتها الطالبة نسرين محمد عباس من قسم علوم الحياة و الدكتور مسلم عبد الرحمن من قسم التحليلات المرضية بكلية العلوم بعنوان المسببات الطفيلية لالتهاب المرارة والزائدة الدودية في محافظة البصرة في العراق .

وتضمنت الدراسة فحص مقاطع نسيجية لعينات من الزائدة الدودية و كيس المرارة مستأصلة جراحيا وصبغت بصبغات خاصة مثل الصبغة العامة الهيماتوكلسين والايوسين .

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان من اهم مسببات التهاب الزائدة الدودية والمرارة طفيليات Isospora و Microsporaidia اذ بلغت نسبة تواجد الطفيليات في الزائدة الدودية ( 54%) و( 2 % ) الى التوالي بنسبة إجمالية 58% ، وبالتالي امكانية علاج الكثير من حلات التهاب هذين العضوين بدون استئصالهما .

أختيار تدريسي كسفير اكاديمي يُمثل العراق في مؤتمر اليابان

. أُختير الدكتور علي حسين رشك التدريسي في قسم علوم الفيزياء كمتحدث رئيس للجلسة الافتتاحية في مؤتمر اليابان.

وقال رشك لقد تم اختياري كسفير اكاديمي في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في طوكيو اليابان في الشهر الرابع من سنة ٢٠٢٢

ومتحدث رئيس في الجلسه الافتتاحية للمؤتمر رافعا اسم العراق متمثلا بجامعة البصره في المحافل الدولية .

ووضح رشك أن الهدف من المؤتمر جمع مختلف علماء العالم لطرح اخر ماتوصل له العالم من علوم وتكنولوجيا في مجالات علم المغناطيسيه الذي يعد من العلوم المهمه في وقتنا الحاضر كتسيير القطارات فائقة السرعة والتصوير الرنيني وغيرها من المجالات .

مقاومة البكتريا للمضادات الحياتية

ونظم قسم التحليلات المرضية محاضرة عن مقاومة البكتريا للمضادات الحياتية .

وتهدف المحاضرة التي القتها مدير مركز ابحاث الحمض النووي بجامعه بابل الدكتورة لبنى عبد العظيم البياتي تسليط الضوء على اهم الاسباب المؤدية الى مقاومه البكتريا للمضادات الحياتية وكيفية تجنبها واهم البدائل المستعملة .

وتضمنت المحاضرة التطرق لأهم الممارسات التي تؤدي لحصول مقاومة البكتريا للمضادات الحياتية ومن اهمها الاستعمال الخاطئ في معالجة بعض الإصابات الفايروسية

والاستعمال العشوائي لها من دون استشارة الطبيب المختص أو عدم اكمال الجرعة الموصوفة مما يمنح البكتريا الممرضة فرصة لإعادة تنظيم فعالياتها الأيضية وتطوير آليات لمقاومة هذا المضاد فيما لو استعملت مجدداً.

كما تطرقت المحاضرة لأهم البدائل المستعملة مثل المستخلصات النباتية والمواد النانوية والليزر والزيوت الاساسية.

ودعت المحاضرة الى ضرورة منع استمرار المجتمع للاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحياتية بالتعاون مع الموسسات الاعلامية والتربوية والتعليمية بشكل نظامي .