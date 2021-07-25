أسعار الدولار تُحلّق إلى أعلى مستوى في العام 2021

الصباح الجديد ـ متابعة :

دفع ارتفاع الدولار الأمريكي المستثمرين إلى النظر في مجموعة واسعة من العوامل ، من الإصابات العالمية بكوفيد -19 إلى فجوات العوائد ، لتحديد ما إذا كانت العملة الأمريكية ستستمر في الارتفاع.

وارتفع الدولار بنسبة 4 ٪ عن أدنى مستوياته في العام 2021 وهو من بين أفضل العملات أداءً في العالم هذا العام ، مدعومًا بالتحول الشهر الماضي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والتضخم المتزايد والطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بمخاوف COVID-19.

وبسبب الدور المركزي للدولار في النظام المالي العالمي ، تنتشر تحركاته نحو مجموعة واسعة من فئات الأصول ويراقبها المستثمرون عن كثب.

بالنسبة للولايات المتحدة ، فإن فترة استمرار قوة الدولار ستكون سيفًا ذا حدين ، حيث تساعد في كبح التضخم عن طريق زيادة القوة الشرائية للعملة مع إضعاف الميزانيات العمومية للمصدرين من خلال جعل منتجاتهم أقل تنافسية في الخارج. من ناحية أخرى ، ستستمر قوة الدولار في دفع عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني للانخفاض ، مما قد يعطي دفعة للتعافي في تلك البلدان.

وعلى مستوى الاسبوعي كان الدولار على وشك إنهاء الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد أيام قليلة مضطربة عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول الرغبة في المخاطرة ، مع تركيز السوق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع ، وارتفع بشكل طفيف امس الأول الجمعة إلى 92.891.

لكن هذا انخفض عن أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر عند 93.194 الذي سجله يوم الأربعاء ، بعد أن ساعدت أرباح وول ستريت القوية المستثمرين على استعادة بعض الثقة التي فقدوها بسبب مخاوف سابقة من أن البديل دلتا لفيروس كورونا قد يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

“يظل مؤشر الدولار ثقيل الوزن الأوروبي قريبًا جدًا من أعلى مستوياته الأخيرة عند 93.00 ، وهو أداء جيد نظرًا لإعادة التقييم الهبوطي لآفاق النمو الأمريكية والعالمية التي حدثت خلال الشهر الماضي ،” قال بيتر كرباتا وفرانشيسكو بيسول في مذكرة صباحية. “سيشعر المضاربون على ارتفاع الدولار بالارتياح لأن أداء الدولار يفوق أداءه في كل من التعافي العالمي ،حيث يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لبدء تطبيع السياسة – وأثناء فترات النفور من المخاطرة عندما تتعرض عملات السلع والأسواق الناشئة (الأسواق الناشئة) للضرب.”

ضعف الين الآمن بحوالي 0.2٪ للأسبوع وتم تداوله في آخر مرة عند 110.36. في غضون ذلك ، تم تداول اليورو بشكل ثابت خلال الفترة عند 1.1772 دولار ، دون أن تتأثر استطلاعات مديري المشتريات الفرنسية والألمانية المختلطة. قراءة المزيد من المقرر إجراء استطلاعات الرأي لمنطقة اليورو ككل في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. وتعهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية لفترة أطول ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ، في إحاطة إعلامية لها ، إن موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا قد تشكل خطراً على تعافي المنطقة ، على الرغم من أنها قدمت توقعات اقتصادية أكثر توازناً. في حين أن معظم المحللين يرون أن المحور المتشائم للبنك المركزي الأوروبي يلقي بثقله على العملة الموحدة ، يقول هؤلاء في TD Securities إنه قد يرتفع إلى 1.1851 دولار على المدى القريب.وكتبوا في مذكرة بحثية: “إن عدم وجود تلميحات بشأن التحركات السياسية المستقبلية هو خيبة أمل معتدلة لأولئك الذين يبحثون عن إشارة تشاؤمية أقوى”.

التركيز الرئيسي التالي للسوق هو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين والذي يختتم يوم الخميس. منذ الاجتماع السابق في 16 يونيو ، عندما أسقط مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارة إلى فيروس كورونا باعتباره عبئًا على الاقتصاد ، ارتفعت الحالات. قراءة المزيد

مع ذلك ، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يسفر الاجتماع عن بعض التقدم في المناقشات لتقليص الحوافز.

تعافى الجنيه البريطاني من خسائره الحادة التي بلغت 1.3٪ خلال الأسبوع ليتداول ثابتًا عند 1.3741 دولار ، مدعومًا بتعافي معنويات المخاطرة حتى مع ارتفاع حالات COVID-19 على نطاق واسع. مع ذلك ، انخفض الدولار الأسترالي – الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه وكيل للرغبة في المخاطرة – بنسبة 0.3٪ إلى 0.7360 دولارًا يوم الجمعة وكان متجهًا نحو انخفاض بنسبة 0.5٪ خلال الأسبوع ، والذي سيكون رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

ومع تواجد نصف السكان الأستراليين تحت الإغلاق ، يتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي في البلاد قد يزيد التحفيز بدلاً من خفضه في اجتماع السياسة القادم. وكتب جوزيف كابورسو الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة العميل: “يشير رصيد المخاطر إلى مزيد من الضعف في الدولار الأسترالي على المدى القريب”.