العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت الى 480 ألف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي متجاوزة بذلك السعودية.

وقالت الادارة في تقرير لها ، ان “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ 6 ملايين و101 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 948 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5153 ملايين برميل يوميا”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 480 ألف برميل باليوم مرتفعة بمقدار 298 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 182 ألف برميل”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,611 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 797 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 359 ألف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت كمعدل 306 آلاف برميل يوميا”.

واشارت الى ان كمية الاستيرادات الامريكية من نيجيريا بلغت بمعدل 195 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بلغت بمعدل 171الف برميل يوميا ، تليها كولومبيا والتي بلغت 144 الف برميل يوميا ، ومن البرازيل 68 الف برميل يوميا.

وسجل النفط مستوى دون 74 دولارا للبرميل أمس، لكنه في طريقه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بعد انتعاشه من انخفاض حاد الإثنين، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.

وكانت تراجعت أسعار النفط والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى في بداية الأسبوع، بسبب القلق حيال الأثر في الاقتصاد والطلب، من تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من كوفيد – 19 في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى.

ونزل خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 73.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 2.2 في المائة أمس الأول، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.3 في المائة الخميس.

وانخفض كلا العقدين بنحو 7 في المائة الإثنين، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة “أوبك+”، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر بدءا من آب.

وقال محللون من “إيه.إن.زد ريسيرش” في تقرير “إن السوق بدأت تشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، وإن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض”.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في “أواندا”، “إن التقلبات في قطاع الطاقة ما زالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال سلالة “دلتا” وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام”، وتابع “سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ أيار.

وتوقع التقرير زيادة 2.1 مليون برميل يوميا في المعروض من منافسي “أوبك” في 2022 مع تحفيز ارتفاع الأسعار الاستثمارية، متوقعا ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 500 ألف برميل يوميا في 2022 بعد انكماش هذا العام.

وسيحد الإنتاج الإضافي من نمو الطلب على خام “أوبك” العام المقبل، لكن “أوبك” ما زالت ترى أن العالم يحتاج إلى 28.7 مليون برميل يوميا من أعضائها، بزيادة 1.1 مليون برميل يوميا عن 2021، وهو يسمح نظريا بزيادة إنتاج “أوبك”. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى “يو.بي.إس”، أخيرا، “إنه في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو المعروض، سيزداد تقلص سوق الخام على الأرجح هذا الصيف”.