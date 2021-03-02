  • الثلاثاء , 2 مارس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • مختارات من قصائد بسام حجار..

مختارات من قصائد بسام حجار..

ثقافة
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كمن يتكلم في نومه

كنت أعتقد دائمًا أنني وصلت متأخرًا
وإلا
كيف تكبرني ثيابي بسنتين على الأقل؟
*

لا تُسمّى القبور إلى جانبِ الطريق
– ولو غير آهلةٍ –
قبورًا
بل مزارات

بيوتٌ مُرتَجلةٌ في العراء
لم تكتمل بعدُ
ولم يقطنها بعدُ
أحدْ
لكنّها، منذ البَدءِ، مأهولة بشخصِ الذكريات.
*

شخصٌ
من الحجارةِ والكلس
تَفضَحه الرطوبةُ
والشقوق
كَمن يتكلَّم في نومِهِ
*

لماذا تجعلين الموت مستحيلًا؟
ماذا يفعل الغرباء الذين لا يحلمون بك؟
*

كان يروي حكايتي.
وأحسب أنني ما كنتُ أحدًا.
وأحسب أنني ما كنتُ شيئًا.
وأحسب أنني
يومًا
لن أكون
كانت حكاية.
حكاية وحسب.
*

غير أني مُتعب
والمشقّة في قلبي لا في الطريق
والعتمُ في عينيَّ
في سمعيَ
في الأعوام التي توالت عامًا بعد عام
ولم أرَ.
*

اقتربي
لم أعد جارحًا أو حنونًا
لم أعد شيئًا
أنتظر انقضاء الوقت.
لا تأتي إليّ
دعيني أُحب العالمَ في السير باتجاهك،
دعيني أحلُم بيديك.
*

ما قيلَ في الحياة
والخطأ
والأسف
وسوء الفهم،
ما فيلَ
في الرجلِ والمرأةِ
نثرٌ أو
هُراء
مثل هذا.
والصواب:
أسف لأخطاء هذه الحياة،
لكني
ما ملكتُ
سواها.
*

لم أكن هنا،
أو هناك،
مجرَد صور لما أردت أن أكون،
لما أراد، هو، أن أكون
لما لم نكن، نحن
ذات يوم.
*

قدمُكِ العارية
قدَمُكِ الصغيرة العارية
تستأنف الألفة بين الغرف
في وحشة الممر الطويل
قدَمُكِ الناصعة
مثل أول الصداقة.
*

اذهب إذا شئت
لكن المكان الذي تقصده ليس أمامك
ليس في أي اتجاه.
اذهب لكنك لن تصل.
أبعد الأمكنة
ما تحمله في الداخل.
*

سألتُ الرجل الذي كنته قبل عام
لم لا أراني بينهم؟

  • عن ألترا صوت

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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