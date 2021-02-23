اتفاق شيعي على حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة وترجيح بتمريرها نهاية الاسبوع

السليمانية – عباس اركوازي

اكد مصدر حكومي مطلع مقرب من اجتماعات الوفد التفاوضي الكردي مع القوى والاحزاب السياسية، ان اللجنة التي شكلتها الاحزاب والقوى السياسية الشيعية توصلت الى اتفاق بشأن الية تحديد حصة الاقليم من الموازنة العامة.

واوضح المصدر الحكومي في تصريح للصباح الجديد، ان الاتفاق الذي سيكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة ليتم تضمينه في مشروع قانون الموازنة لاحقا، يتضمن،” بعد استقطاع تكاليف الإنتاج وحاجة الاستهلاك المحلي، سيتم تسليم النفط المتبقي إلى شركة سومو دون تحديد الكمية، بحسب الاتفاق، على ان تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذه، وبخلاف ذلك فان الحكومة الاتحادية غير ملزمة بارسال أية مبالغ الى الإقليم.

واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان من اهم عوامل نجاح الاتفاق هو توفر حسن النية والثقة لدى الطرفين، وان تلتزم حكومة الاقليم بتسليم الحكومة الاتحادية الكميات المتفق عليها من النفط وان لا تماطل وتتنصل كما فعلت في التفاقات السابقة.

واشار الى ان الكمية التي سيسلمها إقليم كردستان إلى شركة سومو تقدر بـ250 ألف برميل إلى جانب نصف الإيرادات غير النفطية، وهو ما اشار الى ان الاعضاء الكرد في اللجنة المالية والوفد التفاوضي لحكومة الاقليم وافقوا عليه، لافتا الى ان الاتفاق الجديد ينص كذلك على ان تقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع اموال النفط غير المسلم من قبل حكومة الاقليم، وفقا للاتفاق.

وتوقع المصدر، ان يقوم وفد إقليم كردستان، بدراسة تفاصيل الاتفاق والعمل على تثبيت حصة كردستان من الموازنة، وتمرير مشروع القانون في مجلس النواب. متوقعاً ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة خلال نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل في حال تم التوصل الى اتفاق بين الكرد والاطراف الشيعية، وهو ما كان يعرقل التصويت على قانون الموازنة لحد الان.