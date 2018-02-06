متابعة ـ الصباح الجديد :

قال رئيس اللجنة الاعلامية العليا لمؤتمر الكويت محمد ابو الحسن ، امس الثلاثاء ، أن 2300 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر اعادة اعمار العراق ، في وقت أكد المدير الاقلیمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر روبیر مارديني ان دعوة الكويت الى هذا المؤتمر مهم للغاية.

وأعلن ابو الحسن ، أن” الامين العام للامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوربي سيشاركون في المؤتمر ” .

وتحتضن الكويت في الفترة ما بين 12 — 14 شباط المقبل مؤتمرا دولياً لإعادة إعمار العراق ، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأوردت وكالة الانباء الكويتية ان المدير الاقلیمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر روبیر مارديني عد امس الثلاثاء، دعوة الكويت الى عقد مؤتمر لاعادة اعمار المناطق المحررة من مايسمى تنظیم الدولة الاسلامیة (داعش) تعد مبادرة مهمة للغاية.

جاء هذا عقب اجتماع مارديني بمندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولیة في جنیف السفیر جمال الغنیم اذ سلم الغنیم مارديني دعوة من الشیخ صباح الخالد الصباح نائب رئیس الوزراء وزير الخارجیة الكويتي لحضور المؤتمر.

وأضاف مارديني ان هذه الدعوة تأتي في وقت بالغ الاهمیة اذ تحتاج تلك المناطق المحررة الى العديد من المشروعات في البنى التحتیة مثل المیاه والطرق والصحة والتعلیم.

وبین ان دعم دولة الكويت لهذا المؤتمر سوف يعطي اشارة واضحة الى المجتمع الدولي بضرورة النظر الى اهمیة مشروعات اعادة الاعمار، سیما في هذه الفترة لأن من شأنها ان تخفف معاناة النازحین داخل العراق.