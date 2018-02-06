رفع حظر السفر عن المدينين لصندوق التنمية واعفاءهم من الغرامات

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط والتجارة وكالة، سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وذكر بيان للجنة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “اللجنة قدمت خلال جلستها الرابعة عددا من القرارات والتوصيات منها توصية إلى مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من صندوق التنمية الملغى من جميع الفوائد التأخرية والغرامات المترتبة بذممهم على اصل القرض بسبب تاخرهم في التسديد، على ان يتم تسديد اصل الدين (القرض) خلال مدة لاتزيد عن 3 سنوات والتوصية برفع منع السفر عن المقترضين من الصندوق المذكور مالم تكن هناك قضايا اخرى بذمة المقترض”.

واوضح البيان ان “اللجنة عملت على رفع توصية إلى مجلس الوزراء أيضا بالزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادتي السكر والزيت المنتج محليا في المشاريع الصناعية المسجلة في التنمية الصناعية او الهيئة الوطنية للاستثمار”.

واشار ان “لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية قررت تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضوية وكيل وزارة النقل ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير عام من الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء وممثل عن الهيئة التنسيقية العليا للمحافظة غير المرتبطة باقليم، تتولى دراسة مقترح وزارة النقل الخاص بتعديل نظام الاجور في المطارات المدنية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع”.

وأورد البيان: “تمت الموافقة من قبل اللجنة على طلب وزارة المالية باعتبار ان مشاريع القروض ملزمة باتفاقيات القرض، ولا تسري عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية واعفائها من الرسوم والضرائب لكونه مشروع استثماري على ان يكون المشروع مدرجا في الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط “.