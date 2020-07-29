ياسمين صبري تدعم أبو هشيمة بعد ترشحه لمجلس الشيوخ

الصباح الجديد – وكالات:

دعمت النجمة المصرية ياسمين صبري زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعدما أعلن ترشحه عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عن دائرة الصعيد، ونشرت الممثلة المصرية الشابة عبر حسابها على الإنستغرام بوستر الدعاية الخاص بالقائمة الوطنية من أجل مصر، ومكتوب عليه: القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020، علماً أن رجل الأعمال الشاب يشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أحد المشاركين في القائمة، ومن المنتظر أن يبدأ أبو هشيمة جولة للدعاية لنفسه في صعيد مصر فور انتهاء عيد الأضحى حيث تجرى الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ المصري، في النصف الثاني من شهر آب المقبل، ولم يعرف بعد هل ستكتفى ياسمين بدعم زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أم تخوض معه جولاته الدعائية في صعيـد مصـر.