“صاحب المقام” حصرياً على “شاهد VIP” في عيد الأضحى

الصباح الجديد – وكالات

في خطوة رائدة وغير مسبوقة في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة “شاهد VIP” حصرياً الفيلم السينمائي “صاحب المقام” لمناسبة عيد الأضحى والفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء، وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.

وتعود الفنانة يسرا من خلال هذا الفيلم إلى السينما بعد نحو 8 سنوات من غيابها عن الشاشة الكبيرة، تخلّلها ظهورها كضيفة في أكثر من فيلم خلال السنوات الأخيرة. هي لا تطل هنا في شخصية كلاسيكية بل وقع اختيارها على شخصية تحمل مئة وجه ووجه على حد تعبير الكاتب.