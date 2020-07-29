  • الأربعاء , 29 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ياسمين صبري تدعم أبو هشيمة بعد ترشحه لمجلس الشيوخ

الصفحة الأخيرة
التعليقات على ياسمين صبري تدعم أبو هشيمة بعد ترشحه لمجلس الشيوخ مغلقة
9 views

الصباح الجديد – وكالات:
دعمت النجمة المصرية ياسمين صبري زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعدما أعلن ترشحه عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عن دائرة الصعيد، ونشرت الممثلة المصرية الشابة عبر حسابها على الإنستغرام بوستر الدعاية الخاص بالقائمة الوطنية من أجل مصر، ومكتوب عليه: القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020، علماً أن رجل الأعمال الشاب يشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أحد المشاركين في القائمة، ومن المنتظر أن يبدأ أبو هشيمة جولة للدعاية لنفسه في صعيد مصر فور انتهاء عيد الأضحى حيث تجرى الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ المصري، في النصف الثاني من شهر آب المقبل، ولم يعرف بعد هل ستكتفى ياسمين بدعم زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أم تخوض معه جولاته الدعائية في صعيـد مصـر.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة