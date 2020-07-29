20.5 مليار دولار واردات النفط في الأشهر الستة الماضية

43.5 دولاراً لخام برنت العالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط أن مجموع الصادرات النفطية للستة اشهر الماضية من 2020 بلغت اكثر من 593 مليون برميل، مشيرة الى أن 32 شركة عالمية اشترت النفط الخام العراق.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) احدى تشكيلات وزارة النفط، أن «الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 2020 بلغت 20 مليار و503 مليون دولار وبمعدل 3 مليار و417 مليون و194 الف دولار شهريا»، مبينة ان «معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 34 دولارا و366 سنتا.

وأضافت أن «مجموع الصادرات النفطية بلغت 593 مليون و171 الف و326 برميل»، مشيرا الى ان «معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليونا و861 الف برميل وبمعدل 3 مليون و189 ألف برميل يوميا».

وأوضحت «سومو» ان «32 شركة عالمية ومن مختلف الجنسيات الاسيوية والاوربية والامريكية اشترت النفط العراقي».

وكانت اسعار النفط العالمية انخفضت الى ما دون 14 دولارا للبرميل الواحد مما اثرت على موازنات الدول المنتجة للنفط وخاصة العراق باعتباره ان موازنته تعتمد بنسبة 90% على الصادرات النفطية

على الصعيد هذا، عالمياً، تعافت أسعار النفط من خسائرها لتغلق مرتفعة بدعم من آمال بأن مساعي التحفيز ستساعد في إعادة الحيوية إلى الاقتصاد الأمريكي لكن المكاسب قيدها تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة سبعة سنتات لتسجل عند التسوية 43.41 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا لتبلغ عند التسوية 41.60 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يكشف الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وقال فيل فلين المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: ”إذا أمكننا وضع المزيد من المال في جيوب المستهلكين، فإنهم سينفقونها على سلع وخدمات… ذلك من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الطلب على البنزين والمزيد من السفر والمزيد من التسوق.“

ويلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدولار الأمريكي وهو ما يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى وهو .

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ حزيران 2018 متضررا من مخاوف اقتصادية محلية وتدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفي حين ارتفع الطلب على النفط بعد هبوط حاد في الربع الثاني، فإن إعادة فرض إجراءات العزل العام بسبب تزايد معدلات الإصابة بالفيروس جعلت التعافي غير متجانس.

ويظل برنت في مسار نحو تسجيل رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ثالث شهر من المكاسب مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك وروسيا.