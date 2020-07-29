انعاش الفرات الأوسط بكهرباء من كردستان وتركيا

متابعة الصباح الجديد:

تعتزم وزارة الكهرباء استيراد الطاقة من اقليم كردستان وتركيا في برنامج يبدأ الاسبوع الجاري، ما سيعود بالنفع على منطقة الفرات الاوسط بحسب ما صرحت به الوزارة.

واكد وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش ان الوزارة «ستستورد» الطاقة من اقليم كردستان وتركيا، مبينا ان ذلك سيبدا خلال يومين.

وقال حنتوش في تصريح على هامش لقاءه محافظ النجف لؤي الياسري والنائب عن المحافظة عدنان الزرفي: «بالنسبة لتجهيز الطاقة خلال فترة الصيف فان المحافظات كافة تعاني من التجهيز»، مبينا ان «كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لايجاد حلول عاجلة لتجهيز الكهرباء للمواطنين».

واضاف: «سيجري استيراد 450 ميغاواط من اقليم كردستان و200 ميغاواط من تركيا»، لافتا الى ان «ذلك سيعود بالتحسن في منطقة الفرات الاوسط».

وتابع ان «ازمتنا خلال اقل من شهرين»، موضحا انه «خلال اليومين القادمين ستبدأ تركيا بتجهيزنا بالطاقة».

على صعيد متصل، اكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن إصلاحات الطاقة ومنها ايقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ستحل مشكلات الطاقة الكهربائية في العراق.

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية عن بيرول قوله إن ”العراق يمكنه ايقاف حرق الغاز المصاحب للنفط، والذي يكلف العراق خسارة بمليارات الدولارات سنويا في غضون ستة إلى اثني عشر شهرا، إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك“.

واضاف: ”اذا كانت هناك رغبة جادة لدى الحكومة العراقية فيمكنها ان توقف حرق الغاز في فترة ما بين ستة اشهر الى سنة، وقد لايكون الانتهاء من ذلك بالكامل لكن يمكن احراز تقدم كبير في هذا المجال“.