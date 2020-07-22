زيارة الكاظمي الى طهران تحظى باهمية بالغة في البلدين

الصباح الجديد – وكالات:

وصف مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران امير الموسوي زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران بالمهمة جدا قائلا: “هي اول زيارة خارجية لرئيس الوزراء العراقي الجديد وكذلك من اهمية هذه الزيارة انها تستمر يومين بسبب الكثير من اللقاءات ” .

واضاف امير الموسوي دبلوماسي سابق في حديث خاص لمراسل ارنا ان ” لقاءات رئيس الوزراء العراقي ستكون على مستوى لقاء مع رئيس الجمهورية حسن روحاني وكذلك رئيس مجلس الشورى الاسلامي السيد قاليباف وكذلك امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني “علي شمخاني” كذلك لقاءات مهمة ستكون على جدول اعمال السيد الكاظمي وتتوج هذه اللقاءات بلقاء الامام الخامنئي خاصة ان هذا اللقاء اول لقاء للامام الخامنئي خلال 5 اشهر ماضية ويدل على اهمية موقع جمهورية العراق في قلوب الايرانيين “.