القبض على 15 متهما في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأربعاء، القاء القبض على 15 متهماً، بينهم متهم “بالقتل العمد” وآخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان تلقته “الصباح الجديد”: إن” تشكيلات الشرطة الاتحادية في الفرقة (الأولى، الثانية، الالية) تمكنت من اعتقال 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم “بالقتل العمد” واثنين اخرين بجرائم النصب والاحتيال والسرقة وأطراف مشاجرات وحيازة أسلحة غير مرخصة، وذلك ضمن مناطق (الشعلة، سبع البور، سريع ابي غريب، الرضوانية، البلديات، ناحية الوحدة) بجانبي الكرخ والرصافة.

وأشارت قيادة العمليات وفق بيانها إلى” تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.