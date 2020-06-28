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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نادي العراق للسيارات والدراجات النارية يجري إنتخاباته التكميلية

رياضة
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بغداد ـ علي مهدي:

أقميت مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ في مقر نادي العراق للسيارات والدراجات النارية ،الإنتخابات التكميلية للهيأة الأدارية للنادي وبمشاركة ٦٥ عضواً من الهيأة العامة وبأشراف من وزارة الشباب والرياضة.وأجريت الإنتخابات بشفافية تامة من دون اية عقبات ومشكلات، وأسفرت عن فوز الأعضاء الجدد كل من اللواء دريد السلطاني والعميد مازن ممدوح جبر وسيف علي عبد وهيثم صالح وعلي مهدي خليل واياد نجم عبيد وباسمة ناصر .

ووعد الفائزون الجميع بالتعاون والعمل على الإرتقاء برياضة المحركات العراقية ،لاسيما أن هذا النادي هو الأول من نوعة في العراق وسيكون ممثلاً للعراق في البطولات الخارجية لرياضتي السيارت والدراجات النارية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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