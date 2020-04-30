وزير الصحة يستبعد إعادة العمل بفرض الحظر الشامل

بغداد-الصباح الجديد

استبعد وزير الصحة جعفر علاوي امس الاربعاء، إعادة العمل بالحظر الشامل بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن علاوي قوله: إن “الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن عند الحاجة سيتم اتخاذ خطوات تراجعية”.

وبشأن عراقيي الخارج طالب علاوي، بالتريث في إعادتهم لصعوبة استيعاب الأعداد التي تفوق طاقة وإمكانيات وزارة الصحة، داعياً العراقيين المجنسين مساعدة وزارة الصحة في التريث ومنح الأفضلية للطلبة في العودة.

وكانت اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إجراءات جديدة بشأن حظر التجوال الجزئي منها الغاء ساعة منه ليبدأ من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً، وفرض عقوبات ضد المخالفين.