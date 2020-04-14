ستوسور: سنتعلم من تجربة فايروس كورونا

يجب على اللاعبات عدم نسيان معركة المساواة

العواصم ـ وكالات:

قالت لاعبة الأسترالية سامانثا ستوسور التي بلغت نهائي رولان جاروس في 2010 وبطلة بطولة أمريكا المفتوحة في 2011، إن الوباء الذي يعاني منه العالم الآن سيعطي جميع اللاعبين إحساسا أكبر “بما يفعلونه كل يوم”.

وفي تصريحات صحفية، صرحت اللاعبة المخضرمة (36 عاما) أثناء استعراض الوضع الحالي في عالم التنس أنه “في بعض الأحيان تكون التجربة رائعة، لكنها سيف ذو حدين وأحيانا لا تكون التجربة سهلة للغاية لأنك تتوقع المزيد من نفسك”.

وتابع: “هذه المرة، من المحتمل أن يمنح فيروس كورونا جميع اللاعبين تقديرا أفضل لما نقوم به جميعا طيلة أيام السنة”.وتعيش ستوسور قيد الحجر الصحي على أمل أن يتم استئناف المنافسات في 13 تموز المقبل، على الرغم من أنها ليست متفائلة للغاية بشأن ذلك.

واستطردت: “أنا حقا لا أعرف، ولكن أعتقد أنه سيكون صعبا للغاية، يجب أن يكون العالم كله تحت السيطرة قبل أن نبدأ السفر، لذلك لا أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا. آمل أن يحدث ذلك، لكنني لن أتحمل ذلك”.

من جانب اخر، قالت أسطورة التنس بيلي جان كينج، إنَّه برغم الإحباط الذي يواجه الرياضيات خلال أزمة فيروس كورونا فإنه لا يجب فقدان التركيز على الحاجة للضغط لتحقيق المساواة.

وخلال الحديث في حدث على الإنترنت من تنظيم مؤسسة كينج لرياضة السيدات، وموقع “ياهو سبورتس”، قالت اللاعبة الأمريكية المعتزلة، إنها تأمل في منح الراحة والشجاعة للآلاف من المتابعين لها.. وقالت الحاصلة على 12 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى والتي اشتهرت بقيادة جهود السيدات للمطالبة بالمساواة في التنس: “لكني أريد منهم التفكير في المستقبل أيضًا”.

وكررت كينج ما قالته بأنها استهدفت لتنس السيدات ضمان منح فرصة لكل الفتيات للمشاركة، وأن يتم تقديرهن بشكل أكبر على إنجازاتهن وضمان توفير فرصة للفتيات بأن تكون الرياضة مصدر دخلهن.. وقالت كينج “العديد من هؤلاء الرياضيات ليس لديهن الأحلام، والفرص المستحقة بالنسبة لهن”.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات للمطالبة بالمساواة في الرياضة، يبقى الضوء في الولايات المتحدة منصبا بشكل كبير على دعوى قضائية من المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ضد اتحاد اللعبة.

وقالت كارلي لويد لاعبة المنتخب الأمريكي إن قضية الفريق الفائز بكأس العالم لكرة القدم ضد اتحاد اللعبة بداعي التمييز على أساس الجنس ومنحنهن أجورا أقل من منتخب الرجال لها بالفعل تأثير إيجابي.

وأضافت لويد “بكل تأكيد حققنا نجاحا كبيرا على مدار السنوات داخل الملعب لكن الأهم أننا نؤدي خارج الملعب بقوة كبيرة أيضا”.وتابعت “نحن نمنح القوة للعديد من السيدات الأخريات في العالم للكفاح من أجل تحسين الأمور”.وتحاول السيدات في هوكي الجليد في أمريكا أيضًا تحسين المزايا الخاصة بهن خلال الفترة الأخيرة.

إلى ذلك، تحدثت اللاعبة الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة 21 عالمياً، إنها لا تستبعد إقامة مباريات الكرة الصفراء من دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت كيربر لوسائل اعلام ألمانية: “لا يمكن أن تكون هناك مباراة تنس من دون حضور الجمهور إلا أن العودة لأجواء ملاعب الكرة الصفراء يطرح علينا مناقشة سيناريو اللعب من دون جماهير”.وأضافت اللاعبة الألمانية قائلة: “من الصعب جداً تحديد موعد لإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد”.

وتوجت المصنفة أولى على العالم سابقاً بـ3 ألقاب في منافسات الغراند سلام، بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في عام 2016 وويمبلدون في عام 2018 وبطولة أميركا المفتوحة للتنس في عام 2016.