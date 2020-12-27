إيرادات أديل تنخفض بسبب جائحة كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

كشف موقع “ديلي ميل” البريطاني أن أرباح النجمة أديل لعام 2019، وصلت إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني، على الرغم من عدم إصدارها ألبوماً جديداً خلال الخمس سنوات الأخيرة، منذ أن طرحت ألبوم 25 في عام 2015. وأشارت الصحيفة الى أنه ومع خفض الأجور بسبب تفشي فيروس كورونا، تمكنت أديل من الحصول على أرباح بقيمة 4.75 مليون جنيه إسترليني . ونشرت الصحيفة صوراً جديدة لأديل، وهي تستعد لإستكمال ألبومها الرابع، الذي تواصل العمل عليه منذ عدة أشهر، وظهرت وهي تلتقي بصديق لها في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل مغادرتها متوجهة الى لندن هذا الأسبوع.