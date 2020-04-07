يواصل النجم الهندي ​سلمان خان​ أعماله الخيرية من خلال التبرعات ومساعدة المحتاجين لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​، إذ أعلن عن تقديمه للدعم المالي لأكثر من 25 ألف شخص من عمال المياومة المتضررين من الأزمة الحالية، وخاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال صناعة الأفلام في بوليوود. وكشف الفيروس أيضاً عن جانب إنساني في شخصية خان، بعد أن قام بصرف المستحقات المالية لمدة أسبوعين مقدما لجميع الفنيين والعاملين وصغار الممثلين في فيلمه الجديد “رادهي” على الرغم من توقف أعمال التصوير إلى ما بعد 31 آذار/مارس المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية كورونا.