  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سلمان خان

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يواصل النجم الهندي ​سلمان خان​ أعماله الخيرية من خلال التبرعات ومساعدة المحتاجين لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​، إذ أعلن عن تقديمه للدعم المالي لأكثر من 25 ألف شخص من عمال المياومة المتضررين من الأزمة الحالية، وخاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال صناعة الأفلام في بوليوود. وكشف الفيروس أيضاً عن جانب إنساني في شخصية خان، بعد أن قام بصرف المستحقات المالية لمدة أسبوعين مقدما لجميع الفنيين والعاملين وصغار الممثلين في فيلمه الجديد “رادهي” على الرغم من توقف أعمال التصوير إلى ما بعد 31 آذار/مارس المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية كورونا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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